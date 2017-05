"Ihr kümmert Euch nicht um uns" oder "Was wir brauchen, interessiert sowieso keinen" - Vorwürfe dieser Art hören Politiker in den letzten Jahren von immer mehr Menschen. Inforadio will im Jahr der Bundestagswahl wissen, wie Politik ankommt - oder eben gerade nicht. Deshalb fragen Reporterinnen und Reporter nach. Bis September werden sie in Moabit, Herzberg, Staaken, Bad Freienwalde, Kleinmachnow und Oberschöneweide unterwegs sein. Sechs Orte: Was die Bürger dort erwarten - mit welchen Problemen sie kämpfen - und wie sie sich engagieren.