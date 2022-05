Seit dem 24. Februar suchen immer mehr Länder die Nähe zur NATO - nicht nur die Ukraine. Vor allem Staaten mit einer Grenze zu Russland streben nun eine Vollmitgliedschaft an. Was bedeutet das für die europäische Sicherheitspolitik? Warum wenden sich Staaten wie Schweden und Finnland von ihrer jahrzehntelangen Neutralität ab? Darüber diskutiert Dietmar Ringel am 02.06.2022, ab 15.00 Uhr mit seinen Gästen. Sie können live dabei sein.