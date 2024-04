Gerade erst war der Schöneberger Atrin Madani mit seinem Debüt-Album für den deutschen Jazz-Preis nominiert - mit gerade einmal 25. Am Montag hat er sein zweites Solo-Programm in der Berliner Bar Jeder Vernunft vorgestellt: "Welcome to My World". Überzeugen kann der Auftritt jedoch nur teilweise. Von Jakob Bauer