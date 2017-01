Vier Wochen nach dem Berliner Terroranschlag wird am Abend in zwei Kirchen an die Opfer erinnert.

In der Berliner Gedächtniskirche gibt es um 20 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet. Auch das Engagement der Polizei, der Notfallseelsorge, der Rettungskräfte und Krisendienste soll gewürdigt werden.

In Brandenburg an der Havel wird um 19 Uhr 30 mit einem Gottesdienst in der evangelischen Katharinenkirche an die Opfer des Attentats erinnert. Bei dem Anschlag kam auch ein 32-jähriger Brandenburger ums Leben. An der Gedenkfeier nehmen auch Ministerpräsident Woidke und der evangelische Landesbischof Dröge teil.