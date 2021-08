Kiesewetter von der CDU: Müssen Luftbrücke in Afghanistan bauen

Die Taliban haben im Eiltempo die Macht in Afghanistan an sich gerissen. Auch Deutschland wurde davon überrumpelt und hat jetzt Schwierigkeiten, Staatsbürger und Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter betont: "Wir sind verantwortlich für diese Menschen."