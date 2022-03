Wladimir Putin hat das getan, was viele ihm nicht zugetraut haben: Er hat die russische Armee in den Angriff auf die Ukraine geschickt. Und das wirft Fragen auf: Was für ein Mensch tut so etwas? Haben sich reihenweise Politiker in Putin getäuscht? Hat "der Westen" Putin in eine Ecke gedrängt - oder war dieser Krieg von Anfang an sein Plan? Und müssen wir damit rechnen, dass Präsident Putin in diesem Krieg zu allem fähig ist? Alina Braun und Carolin Bredendiek beleuchten die Person Putin: Sie erklären, warum er in Russland und besonders unter Russland-Deutschen lange so beliebt war, was ein U-Boot-Unglück mit der Pressefreiheit zu tun hat und warum es so viele Fotos gibt, die Putin oberkörperfrei zeigen. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Mailt uns gerne an allesistanders@wdr.de .