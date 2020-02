Friedrich Merz, der Kramp-Karrenbauer Ende 2018 bei der Wahl zum Parteivorsitz knapp unterlegen war, lässt sich zunächst nur zurückhaltend vernehmen. «In so einer Situation ist kluges Nachdenken wichtiger, als schnell zu reden», erklärt sein Sprecher. Dass Merz sich die Kanzlerkandidatur zutraut und unbedingt auch will, gilt in Berlin als offenes Geheimnis. Der Sauerländer gilt schon lange als Hoffnungsträger für alle Konservativen in der Partei, die nicht mit dem Mitte-Kurs der Kanzlerin zufrieden sind.