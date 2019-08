Brandenburg hat die Wahl

Nur noch wenige Wochen, dann wählen die Menschen in Brandenburg und Sachsen ihre neuen Landtage. In beiden Bundesländern schmiert die SPD in Umfragen ab, während die AfD im Aufwind ist. Wie will die amtierende SPD-Chefin Manuela Schwesig dem begegnen? Im Gespräch mit Angela Ulrich kündigt sie an, sich stärker auf Themen zu konzentrieren, die die Menschen in den ostdeutschen Ländern besonders betreffen - wie beispielsweise eine Grundrente.