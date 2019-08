rbb/Lenz Bild: rbb/Lenz

Mo 19.08.2019 | 12:25

- Wie in Prenzlau Langzeitarbeitslosen geholfen wird

Welche Themen beschäftigen die Menschen in Brandenburg vor der Landtagswahl am 1. September? In der Uckermark ist es in erster Linie die Arbeitsmarktpolitik - der Landkreis hat mit über 10 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland. Landespolitikreporter Dominik Lenz hat sich auf seiner "Wahlfahrt" eine Maßnahme in Prenzlau angeschaut, die Langzeitarbeitslosen helfen soll.