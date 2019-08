rbb/Lenz Bild: rbb/Lenz

Mi 21.08.2019 | 12:25

- Dorfschulen: Ständig von der Schließung bedroht

Auch das Thema Bildung spielt bei der anstehenden Landtagswahl in Brandenburg eine Rolle. Vor wenigen Tagen erst ist Brandenburg bei einer Studie auf dem vorletzten Platz in Deutschland gelandet. Besonders schwer haben es kleine Schulen im ländlichen Raum: Ihnen kommen Schüler abhanden, aber auch Personalmangel ist ein Problem oder eine schlechte Infrastruktur. Landespolitikreporter Dominik Lenz hat sich an der Oberschule in Glöwen in der Prignitz umgehört.