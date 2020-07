Wir stellen Ihnen täglich naheliegende Plätze in Berlin und Brandenburg vor, die es wert sind, entdeckt zu werden. So wie die Südpanke, die am Schiffbauerdamm in Berlin Mitte in der Spree endet. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen ist an dem Flüsschen entlangspaziert, das heißt, sie hat es versucht.