- Mit dem Boot durch Brandenburg/Havel

Mit dem Boot durch Brandenburg - dabei denken die meisten an ländliche Idylle. Doch eine Bootsfahrt durch die Stadt Brandenburg bietet Entspannung auf dem Wasser - mitten in der Stadt. Sabine Dahl hat es ausprobiert.



Brandenburg an der Havel muss eigentlich Brandenburg IN der Havel heißen. Der Dom liegt auf einer Insel, die Neustadt liegt auf einer Insel und auch sonst mäandert die Havel in Kanälen und Seitenarmen mitten durch die Stadt. Und lässt sich so wunderbar mit dem Boot erkunden. Egal, ob Motoryacht oder Kanu.

Ich halte den Arm in die Havel. Sie ist bräunlich, aber klar und fühlt sich an wie Samt. Und sie riecht so typisch modrig. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich mitten durch die drittgrößte Stadt Brandenburgs fahre. Mit all ihrer Industrie, den Einkaufszentren und den ganzen Straßen und Autos. Wir gleiten vorbei an einem Park. Menschen sitzen auf Decken, picknicken und grüßen mit der Bierflasche.

Wir legen an, um auf dem Boot zu übernachten. Links von uns erhebt sich der mächtige Dom und rechts von uns ein Naturschutzgebiet mit alten Bäumen, Schilf wiegt sich im Wind. Irgendwo da drinnen soll ein Biber wohnen. Mitten in der Stadt. Ich frage mich, ob wir nicht zu unserem Abendessen schwimmen wollen.