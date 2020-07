rbb/Asmussen Bild: rbb/Asmussen

Mi 01.07.2020 | 10:05 | Reisen um die Ecke

- Spaziergang entlang der Südpanke

Wir stellen Ihnen täglich naheliegende Plätze in Berlin und Brandenburg vor, die es wert sind, entdeckt zu werden. So wie die Südpanke, die am Schiffbauerdamm in Berlin Mitte in der Spree endet. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen ist an dem Flüsschen entlangspaziert, das heißt, sie hat es versucht.

Ein tiefer, gepflasterter Graben, fast trocken, aber man erkennt, hier könnte Wasser fließen, wenn was käme. Das schmale Bettchen der Südpanke führt direkt hinter der Charité in Mitte entlang. Gegenüber toben Kinder auf einem Spielplatz. Hübsch hier, aber das bleibt nicht so. Ein paar Schritte in nördlicher Richtung und die Südpanke verschwindet bei der Hannoverschen Straße unter der Erde. Mir scheint, das Rohr geht geradeaus weiter. Also mache ich das auch, überquere die Invalidenstraße, laufe am Verkehrsministerium vorbei. Und dann? Nach rechts oder nach links? Ich entscheide mich für rechts und: Bingo! Gegenüber erkenne ich ein Grünanlagenschild und dahinter, eingebettet in einen ziemlich nagelneuen Park: die Südpanke. Sie steht zwar mehr als dass sie fließt, ist aber so hübsch, dass das kaum stört.

Bilder von der Südpanke rbb/Asmussen Der BND am Ufer der Südpanke



rbb/Asmussen Hier verschwindet die Südpanke unter der Erde.

rbb/Asmussen Der Südpankepark nördlich der Habersaathstraße.



rbb/Asmussen Ein Fuchs- oder Kaninchenbau am Südpankepark.



rbb/Asmussen Hummelflug am Südpankeufer