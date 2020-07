imago images / Schöning Bild: imago images / Schöning

Mo 29.06.2020 | 06:25 | Reisen um die Ecke

- Der Landschaftspark Adlershof

Wer etwas erleben will, der muss nicht weit weg, denn auch Berlin und Brandenburg haben einiges zu bieten. Thomas Prinzler nimmt uns in den Berliner Südosten mit. In den Technologiepark dort und zu einem Stückchen Fluggeschichte.