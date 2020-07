Anna Hanke/rbb Bild: Anna Hanke/rbb

Mi 29.07.2020 | 06:25

- Ausflug in den Volkspark Jungfernheide

Der Flughafen Tegel hat in diesem Sommer als Urlaubs-Startpunkt an Attraktivität verloren. Stattdessen sind während der Corona-Pandemie Reisen um die Ecke angesagt. Inforadio-Reporterin Anna Hanke hat sich auf den Weg in den Volkspark Jungfernheide gemacht, der immerhin in Flughafennähe liegt.