picture alliance/DUMONT Bildarchiv Bild: picture alliance/DUMONT Bildarchiv

Mo 13.07.2020 | 06:25 | Reisen um die Ecke

- Paddeln auf der Alten Spree bei Hangelsberg

Im Urlaub muss es nicht immer mit dem Flieger in weit entfernte Länder gehen. Auch in der Region lassen sich spannende und oft unentdeckte Orte finden. Reporter Thomas Rautenberg empfiehlt dafür eine Wasserwanderung im Kajak oder Kanu, an einem oder auch mehreren Tagen auf dem Wasser der Alten Spree.