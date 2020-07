- Maritimes Flair an der Greenwichpromenade in Tegel

Vom Trubel der Berliner Straße am U-Bahnhof Alt-Tegel sind es nur wenige Gehminuten bis zur Greenwichpromenade. Es geht vorbei an gut besuchten Cafés und Restaurants, dem alten Dorfkern von Alt-Tegel, ganz typisch mit Kirche auf dem Dorfanger. Und schon ist man am Tegeler See.

Hier begrüßen einen eine englische rote Telefonzelle, ein roter Briefkasten – und der Duft von gebrannten Mandeln. Denn die werden hier an der Ecke verkauft.

Der Wind hier am See weht etwas mehr als noch in den Straßen nebenan. Viele Segelboote sind auf dem Wasser unterwegs. Wasserwanderer haben ihre Haus- und Segelboote an der Anlegestelle angeleint. Ruder- und Tretboote schwimmen auf dem See. Die gibt es beim Bootsverleih am Minigolfplatz. In diesen Tagen ist die Schlange besonders lang - auch weil die Wartenden viel Abstand zueinander halten.