#WIRMÜSSENREDEN: Fit zu sein gehört zum guten Ton – der Körper soll was hermachen. 14-Jährige philosophieren über Sixpacks, durchtrainierte Oberarme gehören sich auch für die Frau über 50. Zur guten Form führen tausend Wege, wenn auch viele nur am inneren Schweinehund vorbei. Inforadio geht raus aufs Tempelhofer Feld. Gibt es für jeden den idealen Trainingsplan, wo bleibt in Zeiten der Fitness-Studios und der Vermessungs-Apps der Spaß am Sport? Inforadio wird aktiv – wir laden Fitness-Experten, Personal-Trainer und Mannschaftsspieler zum morgendlichen Workout ein. Da will doch niemand schlaff auf dem Sofa rumhängen, wenn nächste Woche die Fußball-WM beginnt.