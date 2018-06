Zum Abschluss der Themenwoche steht ein besonderes Fußball-Turnier an - nämlich eins mit Ihnen: BFC Germania 1888 stellt den Ball, das Knowhow und die Tore zur Verfügung. Zeigen Sie ihr Können am Ball, während Inforadio-Sportreporter Lars Becker das Spiel live kommentiert! Gepfiffen wird die Partie von Inforadio-Sportreporter Thomas Kroh.

Wir möchten mit Ihnen kicken! Und zwar am Samstag, den 9. Juni um 10:00 Uhr auf dem Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln. Während Sie zeigen, wie gut Sie mit Ball umgehen, wird Inforadio-Sportreporter Lars Becker das Spiel live kommentieren. Gepfiffen werden die Partien von Inforadio-Sportreporter Thomas Kroh. Im Vordergrund steht dabei ganz klar: der Spaß! Geschlecht und Alter spielen keine Rolle. Melden Sie sich an und kicken mit uns!

Gespielt wird auf einem Kleinfeld und auf kleine Tore. Sie finden den Turnierort ganz einfach, wenn Sie das Tempelhofer Feld durch den Haupteingang am Columbiadamm betreten. Das Fußballfeld wird sich dann in unmittelbarer Nähe des Übertragungswagens und des Inforadio-Standes befinden.



Lust bekommen dabei zu sein? Dann melden Sie sich einfach über unser Kontaktformular an! Lassen Sie uns bitte wissen, wie alt Sie sind. Wir benötigen außerdem Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie mit allem Wichtigen zum Turnier kontaktieren können.

Sollten sich zu viele Spieler anmelden, müssen wir die Teilnehmer am Turnier auslosen. Selbstverständlich sind Sie aber auch als Zuschauer willkommen!