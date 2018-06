Mit Ultimate Frisbee wird aus Frisbee-Werfen ein dynamischer Mannschaftssport. Die Sportart enthält zum Beispiel Elemente aus dem American Football und dem Basketball - wird aber so gut wie ohne Körperkontakt gespielt. Action und Spaß sind trotzdem garantiert!



Haben Sie Lust bekommen, sich im Ultimate Frisbee zu versuchen? Inforadio bietet ihnen die Möglichkeit dazu: Am Donnerstag, den 7. Juni ab 8:00 Uhr auf dem Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln (Haupteingang am Columbiadamm).