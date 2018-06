Athletisch, einfach, anstrengend - und doch ganz anders als die meisten anderen Programme: So ist deepWORK, ein Ganzkörpertraining ohne Hilfsmittel. Dabei sollen Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, Balance gesteigert werden. Ein Kurs, der auch für Einsteiger geeignet ist.

Testen Sie eine Stunde deepWORK mit Inforadio, natürlich unter professionaller Anleitung: Am Mittwoch, den 6. Juni ab 8:15 Uhr auf dem Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln (Haupteingang am Columbiadamm).