Das XCO-Walking ist eine Weiterentwicklung des gewöhnlichen Walkings – mit leichten Gewichten, die in den Bewegungsablauf integriert werden. "XCO" steht dabei für "Xtreme Collagen", also für ein extremes Training des Bindegewebes. XCO-Walking ist sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene Sportler geeignet.

Schnuppern Sie in XCO-Walking hinein - mit Inforadio! Am Mittwoch, den 6. Juni um 8:15 Uhr auf dem Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln (Haupteingang am Columbiadamm).