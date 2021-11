In Glasgow tagt die Weltklimakonferenz und ringt um Lösungen für die Klima-Krise. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, sieht auch ihre Branche in der Verantwortung. Nötig seien aber Lademöglichkeiten für E-Autos für alle - und das liege nicht in ihrer Hand.