Wie kriegt man den Verkehr in Großstädten in den Griff? Für wen ist noch Platz da? Über die Konkurrenz auf der Straße reden wir in dieser Woche im Inforadio und blicken dabei auch über den Berliner Tellerrand: Immer mehr Autos auf den Straßen? Nicht in Singapur! Anfang 2018 hat der Stadtstaat das Autowachstum beendet und drastische Maßnahmen ergriffen. Südostasien-Korrespondent Holger Senzel erklärt, wie das dort funktioniert.