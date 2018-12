"...dass alle Welt geschätzt würde"

Bereits zu biblischen Zeiten gab es Widerstand gegen die Volkszählung. In den 80er-Jahren in der Bundesrepublik formierte er sich in Volkszählungsboykott-Initiativen, als die Angst vor dem "gläsernen Menschen" umging. Und die existiert in Zeiten des jährlichen Mikrozensus' umso mehr, der Widerstand ist aber geringer geworden. Inforadio-Reporter Wolf Siebert blickt auf Zählungen in Ost und West zurück und Ricarda Nauenburg vom Statistischen Landesamt Berlin-Brandenburg erzählt, wie die Menschen heute mit Zählungen umgehen.