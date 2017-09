Am 24. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Bleibt die Regierung im Amt? Oder kommt eine neue Koalition? Eins ist auf jeden Fall anders als vor vier Jahren: Viele Bürger machen ihrem Unmut laut und öffentlich Luft. Die Parteien kümmerten sich nur um sich selbst, nicht um die eigentlichen Probleme. Dabei bestimmen persönliche Fragen und wie die Politik darauf reagiert oft das Wahlverhalten. Inforadio begleitet Menschen in Berlin und Brandenburg in den Monaten vor der Abstimmung zum Bundestag. Sechs Wählerinnen und Wähler: Die Entscheidung.