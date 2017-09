Die Leute sollen nicht so viel meckern, sondern selbst mal mit anpacken - das ist das Credo von André Sawicki. Er leitet ein Kirchen-Café in Berlin-Staaken und ist im Großen und Ganzen politisch ziemlich zufrieden, hat er Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs versichert. Ein kleines bisschen hat ihn der Wahlkampf aber doch irritiert.

André Sawicki bearbeitet die Tuja-Hecke in seinem Garten, das hat er im Urlaub nicht mehr geschafft. Und er stellt fest - die Hecke ist in den letzten Wochen eindeutig weiter vorangekommen als der Wahlkampf: "Also, verpasst habe ich nichts - ich habe aber auch nicht viel erwartet." Schon im Frühsommer hatte er bei Politikerauftritten in seinem Bezirk Spandau den Eindruck: so richtig in Fahrt kommt die Sache nicht.

Deshalb hat André Sawicki auf sein politisches Grundgefühl zurückgegriffen, und das spürt nach links. Zu 80 Prozent ist er sicher, wen er wählen will: "Ich wähle tradtionell die Sozialdemokratie. Und die CDU hat mir jetzt kein Futter gegeben, um zu sagen: Ich schwenke jetzt mal um."