Sein Gemüseladen heißt 'Merhaba', auf deutsch: 'Hallo', denn Ali Kamburoglu ist immer für ein Gespräch mit seinen Kunden zu haben. Mit der Demokratie in Deutschland sei er zufrieden, hat er Inforadio-Reporter Oliver Soos gesagt. Und dass er weiß, welche Partei er wählt. Aber die hat ihn jetzt im Wahlkampf dann doch enttäuscht.

Natürlich sei die Bundestagswahl auch im 'Merhaba Discount' ein Thema, sagt Ali Kamburoglu. Der Feinkostladen am U-Bahnhof Birkenstraße ist so etwas wie ein Kieztreff. Viele Kunden kennen den 58-jährigen Ladenbesitzer seit Jahren und plaudern gerne mit ihm, auch über Politik.



"Die Leute, besonders alte Leute, fragen mich, welche Partei sie wählen sollen", erzählt er. "Ich wähle immer sozial. SPD. Ist meine Partei, weil die SPD von Anfang an mehr mit den Ausländern zu tun hatte. Mit Willy Brandt zum Beispiel von damals. Das ist Tradition." Kamburoglu nickt bekräftigend mit dem Kopf. "Manche sagen dann: 'Wieso? SPD und CDU - es gibt doch keinen Unterschied zwischen beiden!'"