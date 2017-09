Zwischen CDU und SPD kann man kaum noch einen Unterschied erkennen, sagt die 75-jährige Kioskbetreiberin Viktoria Brammer aus Kleinmachnow. Diese Überzeugung vertrat sie im Frühjahr auch gegenüber Inforadio-Reporterin Amelie Ernst. Jetzt steht die Wahl kurz bevor. Und für Viktoria Brammer ist einiges klarer geworden - auch, wen sie wählen will.

Viktoria Brammer mag Kleinmachnow, ihren Kiosk, ihre Kunden – aber vor allem mag sie Musik: An jedem ersten Freitagabend im Monat wird ihr Kiosk zur Jazzkneipe. Es gibt Bier, Wein, Gulaschsuppe – und wer will, darf sich auch selbst ans Klavier setzen.

Da könnte man fast vergessen, dass draußen Wahlkampf ist. Nicht so Viktoria Brammer – im Gegenteil. Vor allem von der Kanzlerin ist die 75-Jährige mehr und mehr genervt: "Überall nimmt sie da ein bisschen, da ein bisschen. In der Zwischenzeit wartet sie ganz schrecklich lange ab und wartet und wartet, wie die Spinne im Netz. Und Spinnen mag ich nicht so sehr."