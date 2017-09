Er war mal im Neuen Forum aktiv, dann Bürgermeister, jetzt Ortsvorsteher und Präsident des Karnevalsvereins in Bad Freienwalde: Für Uwe Bahr wird Politik vor allem lokal gemacht. Und am liebsten ist er selbst aktiv. Der Wahlkampf, so hat er es Inforadio-Reporter Dominik Lenz gesagt, ist für den Bauunternehmer längst gelaufen.

Uwe Bahr sitzt im weißem Hemd zum blauen Anzug am Ufer der Spree. Hinter ihm das gläserne Atrium des Energie-Forums am Berliner Ostbahnhof. Seine Heimat ist zwar das Oderbruch, doch als Bauunternehmer ist er viel unterwegs im Land. In Berlin baut er derzeit hunderte Wohnungen, also hat er hier auch ein festes Büro.

Der Stralauer Platz ist in CDU-Hand, zumindest was die Wahlwerbung angeht: Angela Merkel überall. Den Spruch 'Das große Ganze beginnt mit einem Ohr für die kleinen Dinge' findet der bekennende CDU-Wähler Bahr besonders gelungen: "Der Spruch gefällt mir, ja. Weil er richtig ist. Die kleinen Dinge kann man nicht vernachlässigen. Da fängt das Große richtig an. Seh ich auch so."