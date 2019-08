Alexander von Humboldt – er war Entdecker, Naturforscher, Universalgelehrter. Aber auch: Workaholic, Tropenfan und Zeichner. Humboldt gilt als einer der ersten, die vor menschengemachter Umweltzerstörung warnten. Noch auf dem steilsten Bergrücken stellte er seine Messinstrumente auf. Berühmt machte ihn vor allem seine fünfjährige Forschungsreise durch Südamerika von 1799 bis 1804. Aber auch im Fichtelgebirge, in Russland, Mexiko, Kuba, in den USA, in Paris und Berlin hat er Spuren hinterlassen.

Welche? Wie ist er gereist? Was erzählen uns seine Gesteinsproben noch heute? Warum war Alexander von Humboldt schon zu Lebzeiten so populär? Wie hat er die Wissenschaften verändert? Und: Wer sind die Humoldts von heute? Eine ganze Woche lang ist Inforadio "Auf der Spur von Alexander von Humboldt" - in Radiostücken, Gesprächen und Zeitreisen.