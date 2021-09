Am 11. September 2001 entführten islamistische Terroristen vier Flugzeuge und verübten Selbstmordattentate auf das World Trade Center in New York sowie das Pentagon, den Hauptsitz des Verteidigungsministeriums der USA – 2977 Menschen wurden bei den Angriffen getötet. Die Terroranschläge verursachten politische Folgen in vielen Teilen der Welt sowie die Kriege in Afghanistan und Irak. 20 Jahre nach "9/11" blicken wir im Inforadio zurück und voraus: Was ist im Kampf gegen islamistischen Terror seitdem geschehen? Welche Folgen des 11. September sind bis heute spürbar?