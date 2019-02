Ist es mit dem Aufschwung in Deutschland so gut wie vorbei? Inforadio fragt nach bei kleinen und großen Firmen in Berlin und Brandenburg: Wie gehen sie mit Risiken und Herausforderungen um, wie mit dem digitalen Wandel, den internationalen Handelskrisen, dem Brexit oder den Problemen mit dem Verbrennungsmotor? Welche Chancen bieten sich aber auch für Unternehmen in unserer Region?