Klempner, Altenpfleger, Lehrer: Gefühlt fehlt es mittlerweile an jeder Ecke an Personal. "Fachkräftemangel" lautet das große Alarmwort. Das rbb|24-Datenteam hat nun Zahlen der Bundesagentur für Arbeit für Berlin und Brandenburg ausgewertet. Sie zeigen: Zumindest in einigen Berufsgruppen ist der Mangel deutlich mehr als nur ein Gefühl. Thorsten Gabriel aus der rbb-Landespolitik-Redaktion ordnet die Zahlen ein.