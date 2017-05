Kleinmachnow könnte mittlerweile auch Großmachnow heißen - die Gemeinde wächst und wächst. Denn: Kleinmachnow liegt im Speckgürtel - das gefällt vielen, die in Berlin arbeiten, aber im Haus mit Garten wohnen wollen. Und die Gemeinde hat hochwertige Häuser und Villen zu bieten. So hat sich die Einwohnerzahl in den letzten 25 Jahren verdoppelt.