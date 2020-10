Der Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" sollte am 3. Juni 2012 den Betrieb aufnehmen. Doch Fehler in der Planung, Mängel beim Bau und technische Probleme machten den BER bundesweit als ewiges Bauprojekt bekannt. Am 31.Oktober soll es nun soweit sein: Der Flughafen wird eröffnen. Kurz vor der Eröffnung schauen wir mit Reportagen, Porträts und Interviews noch einmal genau auf den BER.