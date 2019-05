Europa und ich

Was junge Menschen an der EU toll finden

Die EU steht für viele für Hoffnung in die Zukunft, kein Wunder also, dass gerade junge Menschen die EU positiver sehen, als ältere. Carlotta Borges ist Studentin der Europawissenschaften. Für sie hat die EU in erster Linie ein Verdienst: Die Sicherung des Friedens. Im Inforadio erzählt sie, was sie an der EU toll findet und warum sie findet, dass jeder sie toll finden sollte.