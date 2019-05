imago images / TT Bild: imago images / TT

Mo 13.05.2019 | 12:45

- EU-Vorurteil: Nur eine Quasselbude?

In knapp zwei Wochen finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt - in der Regel geben dann deutlich weniger Bürger ihren Stimmzettel ab als etwa bei der Bundestagswahl. Das liegt auch daran, dass es viele Vorurteile gegenüber der EU gibt. Eines davon: Im EU-Parlament wird nur geredet, aber wenig bewirkt. Was ist da dran? Brüssel-Korrespondent Stephan Überbach ist der Frage nachgegangen.