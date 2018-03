- Präsidentschaftswahl in Russland

Am kommenden Sonntag wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Niemand zweifelt daran, dass Wladimir Putin die Wahl gewinnt und in seine vierte Amtszeit geht. In dieser Woche schauen wir uns an, wie Russland dasteht. Beispiel Militär: In das wird ordentlich investiert, denn es ist für Putin zusehends wichtiger geworden, meint Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik.