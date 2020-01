Kaum ein anderer Ort steht so sehr für den Holocaust und die Gräueltaten der Nazis wie Auschwitz. Im dortigen Konzentrationslager starben alleine 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee den Komplex. Weltweit wird am Jahrestag der Befreiung an die Opfer des Nationalsozialismus' gedacht. Wir blicken zurück, sprechen mit Zeitzeugen und berichten von den Gedenkfeierlichkeiten in aller Welt.