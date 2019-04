Volkes Wille - Karfreitag im Inforadio

"Kreuzige ihn!", so ruft das Volk in der Karfreitagsgeschichte und fordert lautstark den Tod Jesu. Das berichten die vier Evangelisten in großer Übereinstimmung: eine aufgeregte, aufgehetzte Menschenmenge, großes Geschrei. Das Volk will Jesus am Kreuz sehen. Wer war damals dieses Volk? Warum forderte es das Todesurteil für Jesus? Und kann sich das alles so zugetragen haben? Anne Winter ist der Geschichte nachgegangen.