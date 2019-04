imago images / Christian Mang Bild: imago images / Christian Mang

Fr 19.04.2019 | 12:24

- Volksbegehren in Berlin und Brandenburg

Wenn die politischen Vertreterinnen und Vertreter den Willen der Bevölkerung nicht so umsetzen wie erhofft, dann gibt es die Möglichkeit, ein Volksbegehren zu organisieren - ein Instrument direkter Demokratie, zumindest auf kommunaler und auf Landesebene. Was sind die Vor- und Nachteile von Volksbegehren? Bei welchen Themen ist es sinnvoll, wann öffnet es dem Populismus Tür und Tor? Franziska Ritter hat zwei aktuelle Initiativen in Berlin und Brandenburg unter die Lupe genommen.

