Ein wenig eigenes Grün in der Stadt ermöglichen sich viele Berliner durch Kleingärten. Liebevoll werden sie auch "Laubenpieper" genannt. Die Deutsche Kleingartenordnung ist vor knapp 100 Jahren in Kraft getreten. Aktuell müssen immer mehr Kleingärtenkolonien für Neubauten weichen. Wie war es damals - wie ist es heute? Das beleuchtet Inforadio in dieser Woche.