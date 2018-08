#WIRMÜSSENREDEN: Total verpendelt! Einen großen Teil unserer Lebenszeit vergeuden wir mit dem Weg von und zur Arbeit. Im Schnitt fahren deutsche Arbeitnehmer mehr als zehn Kilometer zur Arbeit. Vor allem wer im Berliner Umland wohnt, kennt das tägliche Leid: Stau, fehlende Anschlüsse, ausgefallene Züge, Baustellen, keine Parkplätze. Was stresst uns am besonders Pendeln? Kann man die Zeit in Auto oder Bahn sinnvoller verwenden? Und was macht eine vernünftige Verkehrssteuerung so schwer? Die Inforadio-Reporter sind in dieser Woche mit den Pendlern unterwegs.