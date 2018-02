"Guten Morgen Berlin, du kannst so schön schrecklich sein", singt Peter Fox in "Schwarz zu Blau". Schön und schrecklich direkt nebeneinander - das ist Berlin und das zeigt sich selten so deutlich wie an der Potsdamer Straße. Am einen Ende wurde bis Sonntagabend bei der Berlinale Sektchen getrunken und glamourös gefeiert, ein paar Meter weiter kommen Straßenstrich und Obdachlosigkeit. Inforadio-Reporter Martin Adam war in der "alten Pumpe", einer Notunterkunft für obdachlose Menschen.