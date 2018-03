Chefankläger von Berlin und Herr über die Strafakten - das war Ralf Rother 12 Jahre lang in Berlin. Jetzt ist er Generalstaatsanwalt a.D., er hat am 28. Februar seine Schlüssel an den Nagel gehängt. Seine Nachfolgerin im Amt ist die ehemalige Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers. Bis es so weit war, hat es gedauert: Dreimal hat der Justizsenator Ralf Rother gebeten, seinen Ruhestand zu verschieben, insgesamt um anderthalb Jahre - weil es ein Gezerre um seine Nachfolge gab. Nina Siegers hat mit dem Generalstaatsanwalt a.D. Ralf Rother gesprochen.