Die marathonwette 2018 - Der Sieg ist nicht genug!

Die Inforadio-Marathonwette ist zurück! Nachdem wir es 2017 tatsächlich geschafft haben, den Sieger des Berlin-Marathons mit unserer Staffel aus 42 Läuferinnen und Läufern zu schlagen, heißt es in diesem Jahr: Wir wollen mehr! Wir versuchen deswegen dieses Mal, den Weltrekord von 2:02:57 zu schlagen.

Die Marathonwette 2017 war ein einziger Triumph: Unsere Inforadio-Staffel trotzte Regen, Krämpfen und sonstigen Unwägbarkeiten und besiegte den Berlin-Marathon-Sieger Eliud Kipchoge (Kenia) in sagenhaften 2:03:03 deutlich. Damit könnten wir uns jetzt eigentlich sagen: Mission erfüllt, Wette gewonnen, schön war's gewesen! Aber wir wären nicht Inforadio, wenn wir nicht sofort nach der nächsten Herausforderung suchen würden. Jetzt ist unser Ehrgeiz erst recht geweckt und wir wollen mehr: In diesem Jahr gehen wir an den Start, um den Marathon-Weltrekord zu schlagen! Der liegt bei 2:02:57 – unsere 42 Läuferinnen und Läufer müssen also noch ein bisschen was drauf packen, um mindestens sechs Sekunden gutzumachen.

Dafür brauchen wir die Schnellsten der Schnellen. Viele Läufer und auch einige Läuferinnen haben sich beworben und wir haben aus den Besten ein tolles Team zusammengestellt. Mit dabei sind auch einige große Namen. So wird Timo Benitz wieder mitlaufen. Der 1500 Meter-Spezialist war bereits vergangenes Jahr Mitglied der Staffel und holte vor kurzem bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin den 7. Platz. Mit Felix Krüsemann ist ein Bronzemedaillen-Gewinner der Para-EM bereits zum zweiten Mal dabei. Erstmals mit unserer Staffel läuft Carsten Schlangen. Der ehemalige Deutsche Meister und Olympia-Teilnehmer 2008 und 2012 hat seine Karriere eigentlich vor ein paar Jahren beendet – aber für unsere Staffel schnürt er noch einmal die Laufschuhe!

Und auch Sie können dabei sein: Kommen Sie an die Strecke und unterstützen Sie unsere Läuferinnen und Läufer!