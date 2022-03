Krieg in Europa – Zeitenwende in Deutschland

Am 24. März 2022 gibt es einen neuen "Polittalk aus der Hauptstadt" - dieses Mal mit den Parteivorsitzenden von CDU und SPD. Ab 17 Uhr fragen unsere Moderatoren: "Krieg in Europa - Zeitenwende in Deutschland. Was jetzt, Lars Klingbeil und Friedrich Merz?" Auf inforadio.de und in der Inforadio-App können Sie die Diskussion live im Stream sehen.