Jessica Rosenthal (SPD), Jamila Schäfer (Grüne) und Franziska Brandmann (FDP) - sie alle sind jung. Und: Sie werden wahrscheinlich zusammen regieren. Was bringen die drei mit, wofür brennen sie, und wovor haben sie den meisten Respekt? Darum geht es im 4. "Polittalk aus der Hauptstadt" am 16. November 2021.

Der 4. "Polittalk aus der Hauptstadt" am 16. November 2021 wird jung und weiblich: Jessica Rosenthal ist Bundesvorsitzende der JuSos. Jamila Schäfer, Vize-Chefin der Grünen, gewann das einzige Direktmandat für ihre Partei in Bayern. Franziska Brandmann kandidiert für den Bundesvorsitz der Jungen Liberalen.

Die drei Frauen sind unter 35 – und Lernende im oft harten Politbetrieb. Gleichzeitig kommen sehr schnell große Herausforderungen auf sie zu: Beim Klimaschutz drängt die Zeit, genau wie beim digitalen Umbau des Landes. Wie ist es um den Zusammenhalt einer Gesellschaft bestellt, die unter Corona ächzt? Die auf Erneuerung setzt und gleichzeitig Sicherheit sucht? Wie will sich eine "Ampel" international aufstellen und in einer Europäischen Union, deren Fliehkräfte immer größer werden?

Wie unterscheiden sich die drei jungen Frauen, und wo ziehen sie an einem Strang? Darüber wollen wir rund 60 Minuten mit den jungen Politikerinnen sprechen.

Die Koalition ist noch nicht unter Dach und Fach, dennoch gehen alle von einer Ampel im Bund aus: Welche Erwartungen haben die Bürgerinnen und Bürger an dieses Bündnis? Was wünschen sich die Menschen, für welche Politikbereiche hoffen sie am meisten auf eine Erneuerung? Wo sind sie bereit, sich umzustellen oder gar einzuschränken? Und warum sehen die Menschen im Osten des Landes manches anders als der Westteil? Zu diesen Fragen hat die Bertelsmann Stiftung exklusiv eine Allensbach-Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wird Dr. Robert Vehrkamp, Demokratie-Experte der Bertelsmann Stiftung, präsentieren.

Moderation:

Angela Ulrich, Inforadio

Stefan Braun, Süddeutsche Zeitung

Hier können Sie die Debatte am 16. November ab 12:30 Uhr im Livestream sehen - oder ab 19 Uhr im Inforadio hören.