Wie kann sich die Demokratie in Zeiten von Corona bewähren? Darüber diskutieren am 14.12. um 15 Uhr Jens Spahn (CDU) und Robert Habeck (B90/Grüne) im 2. "Polittalk aus der Hauptstadt" von Inforadio und der Süddeutschen Zeitung mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung - zu sehen im Livestream auf inforadio.de und der Inforadio-App.

Die Corona-Pandemie stellt unsere demokratische Gesellschaft auf die Probe. Grundrechte werden massiv eingeschränkt, Millionen Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Die Wirtschaft ist angeschlagen und das Gesundheitssystem am Anschlag. Die Menschen in Deutschland debattieren darüber, welches die geeigneten und verhältnismäßigen Mittel sind, um das Virus einzudämmen. Ein harter Lockdown oder eher behutsame Einschränkungen? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander – und der Ton wird immer rauer.

In dieser Situation müssen Politikerinnen und Politiker ihre Beschlüsse besonders transparent und gut begründen. Vor allem dann, wenn nicht das Parlament die Entscheidungen trifft, sondern in erster Linie die Bundes- und Landesregierungen.

Wie kann sich Demokratie gerade jetzt bewähren? Wie kann in dieser Krise der Zusammenhalt gestärkt und eine noch tiefere Spaltung verhindert werden?

Darüber diskutieren Angela Ulrich (rbb) aus dem ARD-Hauptstadtstudio und Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung

am 14. Dezember, um 15.00 Uhr, im Studio 14 (rbb) mit

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dem Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Grüne Robert Habeck sowie Dr. Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung.

"Der Polittalk aus der Hauptstadt" ist eine Kooperation von Inforadio und der Süddeutschen Zeitung mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung.

Alle Interessierten sind eingeladen, die Veranstaltung im Livestream zu verfolgen.

Außerdem zeichnet Inforadio die Veranstaltung auf und strahlt sie am 14.12.2020 um 19:04 Uhr aus.